Incendio in un magazzino del legno di Nervesa, carbonizzate quattro auto

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Incendio in magazzino: quattro auto carbonizzate. Il rogo è scoppiato oggi pomeriggio, 9 novembre, poco dopo le 14 a Bavaria, frazione di Nervesa. Colpito un magazzino in legno di via Arditi in cui erano parcheggiate quattro vecchie automobili. A lanciare l'allarme è stato lo stesso proprietario, preoccupato, mentre le fiamme intaccavano anche due alberi vicini. Mentre l'abitazione fortutamente era fuori portata. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Montebelluna e Conegliano, che in breve tempo hanno spento le fiamme. Le cause sembrano accidentali ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza.