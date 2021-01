Paura ad Arcade: appartamento in fiamme, ustionata la mamma, intossicate le due figlie Foto

ARCADE - Un incendio è divampato alle 20 di giovedì nell'abitazione di una famiglia di Arcade, composta da madre e due figlie adolescenti. In via Corazzin sono all'opera i vigili de fuoco, mentre le ambulanze hanno portato all'ospedale le tre donne. La madre ha riportato alcune ustioni, le ragazze una sospetta intossicazione da fumo.

L'abitazione invasa dal fuoco è inagibile. Controlli in corso sugli appartamenti confinanti. Sul posto si è precipitato anche il sindaco del paese Fabio Gazzabin.

Ultimo aggiornamento: 21:55

