Incendio a Loria, le fiamme hanno inghiottito il tetto di una casa di via Crosera. A dare l'allarme sono stati i vicini

LORIA (TREVISO) - Incendio alle 5 di oggi, 7 gennaio, in via Crosera a Loria. Le fiamme sono divampate dal tetto di legno ventilato di un'abitazione. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i vicini di casa che hanno allertato i soccorsi. Fortunatamente in casa non c'era nessuno. I pompieri sono arrivati da Castelfranco e Treviso con un'autopompa, due autobotti, l’autoscala e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area si sono protratte per diverse ore. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo.