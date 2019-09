© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRANA E ZENSON - Doppio incendio oggi pomeriggio a. Una colonna di fumo nero ha ricoperto il cielo ed è visibile a chilometri di disatnza. Il rogo si è sviluppato all'interno di un terreno agricolo di via Sant'Antonio a Zenson di Piave: ad andare in cenere è stata una vecchia serra in plastica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, mentre i pompieri di Castelfranco Veneto sono giunti sulle fiamme che si sono alzate ad Ospedaletto di Istrana, in via Castellana. In questo caso ad andare in fiamme è stato un ricovero di attrezzi e un grosso quantitativo di fieno.Per quanto riguarda l'incendio di Zenson il vicino Comune di Monastier ha consigliato ai residenti, con un avviso sulla propria pagina Facebook, di tenere le finestre chiuse in attesa di ulteriori accertamenti. I centralini del 115 sono stati nel frattempo subissati di telefonate di cittadini che chiedevano informazioni o volevano segnalare il doppio incendio.