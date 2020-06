VEDELAGO - Un incendio è divampato questa mattina, sabato 20 giugno, in un garage a Vedelago in via Montegrappa dove erano custodite delle bombole di Gpl. Immediatamente sul poBombole sto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, scongiurando il peggio.

Le bombole sono state portate all'esterno del garage e la struttura è stata messa in sicurezza.



