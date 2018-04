Parcheggiato vicino a una casa, furgone avvolto dalle fiamme /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Fiamme ieri sera, 14 aprile, intorno alle 22 a San Biagio di Callalta, in v, una laterale della: unè stato carbonizzato da un incendio, si trovava parcheggiato all'altezza du un'officina. Il rogo è stato segnalato dagli automobilisti, preoccupati per il fatto che le fiamme fossero vicine a un edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso che hanno domato il rogo, le cui cause sono ancora sconosciute, e messo in sicurezza l'area.