A fuoco lo storico negozio di frutta di Treviso: evacuati 12 appartamenti. Il titolare: «Tutto distrutto, tantissimi i danni»

TREVISO - A fuoco lo storico negozio di frutta di viale Francia al civico 8. A dare l'allarme intorno alle 14.30 di oggi i residenti che hanno visto uscire del fumo nero dalle finestre. Evacuati i 12 appartamenti della palazzina sopra il negozio.

A far scoppiare l'incendio cause accidentali probabilmente legate ad un cortocircuito o al surriscaldamento di alcuni frighi. Il titolare, Ferdinando Evarelli che gestisce il negozio con la moglie, da qualche giorno aveva installato un motore esterno per i frighi e il corto potrebbe essere partito da lì.

Bruciata tutta la merce ed è da verificare se sono stati compromessi anche gli impianti elettrici. Non ci sono feriti nè intossicati e le fiamme sono state circoscritte dai vigili del fuoco.

«Non so proprio come sia potutto succedere, avevo montato da qualche giorno un motore esterno per i frighi - spiega il titolare - Tanti danni, ora faremo la conta e poi cercheremo di andare avanti. Siamo qui da quasi cinquant'anni, mai successo nulla del genere».