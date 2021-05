Scoppia l'incendio in una floricoltura, i vigili del fuoco arrivano con tre squadre

PAESE - Un incendio è scoppiato a Paese, poco dopo le 13.30, in via Trieste 117. Le fiamme si sono sviluppate in una floricoltura. I vigili del fuoco sono piombati sul posto con un'autobotte e tre squadre da Treviso, insieme alla polizia giudiziaria.

All'esterno della struttura bruciavano tavolini e panchine.

Le cause sono in corso di accertamento