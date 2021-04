Abitazione in fiamme: genitori e bambini scappano in strada. Zona sgomberata

FARRA DI SOLIGO - Attimi di apprensione nel centro di Farra di Soligo dove, nel tardo pomeriggio di domenica 11 aprile, è divampato un incendio all'interno di un'abitazione privata. L'allarme è scattato poco prima delle 19 da una porzione di casa in via San Francesco. Una colonna di denso fumo acre si è riversata all'esterno ed è stata vista a grande distanza. All'interno dell'appartamento, dove vive una famiglia, le fiamme si sono propagate rischiando di coinvolgere anche gli alloggi vicini. Una delle case confinanti avrebbe patito dei danni.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri insieme al personale medico, che ha visitato i due adulti e i tre bambini che sono usciti velocemente dall'abitazione. Non risultano al momento feriti. L'intera zona circostante è stata sgomberata da persone e automobili per scongiurare il rischio di propagazione del rogo e la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa. Sono ancora al vaglio le cause del rogo, che dalle prime informazioni sarebbe scaturito da una stufa che si trovava dentro l'abitazione.