Appartamento a fuoco dopo l'ennesimo litigio: indagata coppia di ex fidanzati

TREVISO - Svolta nell'indagine sull'incendio che il 24 aprile del 2021 aveva provocato ingenti danni a una palazzina in via Pier Maria Pennacchi 9. All'arrivo dei Vigili del Fuoco i piani più alti erano già avvolti dalle fiamme e il fumo aveva invaso il vano scale rendendo impossibile la fuga dei condomini. Per le operazioni di salvataggio i pompieri avevano azionato una scala aerea e, dopo attimi concitati, gli inquiIini sono stati tratti in salvo e portati al pronto soccorso: nessuno in pericolo di vita.

Dalle prime indagini però, quello che sembrava a prima vista un incidente, si è pian piano rivelato un incendio doloso. Gli inquirenti avevano sentito la proprietaria di casa che aveva reso una dichiarazione lacunosa e piena di contraddizioni. Nell'appartamento, al momento della deflagrazione, non sarebbe stata sola, come da lei dichiarato ma ci sarebbe stato anche l'ex compagno con cui era nata una discussione "accesa".

Nei giorni scorsi sono state effettuate delle perquisizioni e gli ormai ex fidanzati sono stati accompagnati negli Uffici della Questura ed è stato loro notificato l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica, che ha ipotizzato per la coppia i reati di incendio doloso aggravato e favoreggiamento personale.