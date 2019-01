CASTELFRANCO VENETO - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato stamani, intorno alle ore 7.50, in un deposito di pneumatici a Castelfranco Veneto (Treviso), in via Staizza. Sul posto stanno operando cinque automezzi antincendio dei vigili del fuoco, tra cui due autopompe serbatoio e tre autobotti e 16 operatori con il funzionario di turno, accorsi dal locale distaccamento, da Montebelluna e Treviso. Le operazioni di spegnimento risultano complesse poiché il deposito di gomme si trova in un magazzino sotterraneo. L'alta colonna di fumo nero è visibile da gran parte della città. Sul posto anche il personale di Arpav.

