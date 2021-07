Tetto dell'osteria Guarnier a fuoco, disabile salvato dai vigili del fuoco

CROCETTA DEL MONTELLO - Alle ore 22,05 di ieri, giovedì 8 luglio, squadre dei Vigili fuoco sono intervenute a Crocetta di Montello in Via Feltrina per l’incendio di una porzione del tetto del tipo ventilato, della notissima osteria Garnier. Una persona disabile residente è stata soccorsa e affidata ai sanitari. Le operazioni di spegnimento sono terminate nelle prime ore della mattinata. Inagibile l’alloggio. Ulteriori due persone residenti, hanno trovato sistemazione presso amici o parenti.

Sul posto squadre di vigili del fuoco da Treviso Montebelluna e Castelfranco.