In fiamme due container collocati fuori dall'azienda: s'indaga sulle cause

MONTEBELLUNA - A mezzogiorno di oggi, 28 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callarga a Montebelluna per l’incendio di due cassoni contenenti materiale di recupero collocati all’esterno di un’azienda. Malgrado le alte fiamme fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Castelfranco con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori hanno spento le fiamme dei container evitando il coinvolgimento di quelli vicini. Le cause che hanno causato il rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.