TREVISO - Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati verso le 15.45 a Conegliano da alcuni residenti preoccupatid al denso fumo che si levava nella zona di Parè.



Ad incendiarsi, inizialmente, alcune sterpaglie e del sottobosco, ma le fiamme si sono in poco tempo prorogate fino ad un baracca di via Vecchia Trevigiana. L'incendio è ancoira in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA