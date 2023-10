Incendio a Castelfranco Veneto, furgone inghiottito dalle fiamme nella notte Video

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Furgone a fuoco in via Edmondo De Amicis a Castelfranco Veneto. La chiamata e l'intervento ai vigili del fuoco, ieri sera intorno alle 22.30, che sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno inghiottito il mezzo.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha spento le fiamme ed evitato la propagazione del rogo ai veicoli vicini. Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alla mezzanotte. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.