Incendio in una casa di via Castellana a Treviso. Le fiamme partite dalla televisione, un intossicato

TREVISO - Incendio in via Castellana a Treviso. Le fiamme hanno invaso un'abitazione nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, intorno alle 16. Immediato il via vai dei mezzi di soccorso sulla zona per contingentare e spegnere il fuoco. Stando alle prime informazioni, sembra che l'incendio sia partito da un televisione andato, con ogni probabilità in cortocircuito. Non ci sono feriti gravi, solo un lieve intossicato. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco.