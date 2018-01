Scoppia l'incendio e devasta la casa: il vicino vede il fumo e lo salva

di surriscaldatesi oppure in tilt, ad aver causato il rogo che ha rischiato di propagarsi anche negli altri appartamenti. Nello Duprè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL - Tragedia sfiorata mercoledì sera in un, in via Pastore. Unè scoppiato improvvisamente, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco, nell'abitazione di un anziano di 78 anni, disabile. A trarlo in salvo è stato undi casa, intervenuto provvidenzialmente prima che fosse troppo tardi. Verso le 22 tutta la zona è stata messa in subbuglio dalle sirene di 118 e pompieri accorsi dopo l'allarme lanciato dai residenti: il rogo si era già fatto imponente e il fumo si scorgeva sin dal vicino Terraglio. Il 78enne, M.B., parente di primo grado dell'ex parlamentare Michele Boato, soffre di una grave disabilità motoria. In suo soccorso, per fortuna, si era subito precipitato un inquilino che si era accorto che dal locale adibito a sala - musica dell'edificio, utilizzato dall'anziano, stava uscendo una colonna di fumo...