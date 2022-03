Rogo nella notte nella casa di un 40enne, fiamme si estendono a tutta la struttura: 2 intossicati

TREVISO - Paura questa notte - 19 marzo - alle 3.30, a Treviso in via Visentin, per l'incendio all’interno dell’abitazione di un 40enne. Il rogo ha interessato oltre all’abitazione del soggetto anche l’abitazione attigua: è stato poi spento grazie al lavoro dei vigili del fuoco

La casa del 40enne italiano è stata dichiarata inagibile così come l’intera struttura.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Treviso. Due persone sono rimaste intossicate ovvero l'inquilino e un pompiere che è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.