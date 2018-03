La vicina vede il fumo e dà l'allarme, ma l'anziano muore nel rogo della casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLE UMBERTO - Incendio alle 19.30 in una casa in via Via San Rocco, a Colle Umberto (in provincia di Treviso). Nel rogo è morto un 93enne che si trovava all’interno dell'abitazione. I pompieri accorsi i da Vittorio Veneto e Conegliano sono stati chiamati da una, che si è accorta del. Una volta spente le fiamme, purtroppo, per l’anziano non c’era più niente da fare, ed è stato dichiarato morto. Sul posto il personale del suem 118 e i carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.