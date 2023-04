Incendio a Ponzano. Azienda di prodotti chimici in fiamme. Il sindaco su facebook: «Si è formata una nube tossica ma si è dispersa»

PONZANO VENETO (TREVISO) - Incendio di un capannone di 400 metri quadri, di un’azienda che produce e commercializza prodotti chimici. L'incendio si è innescato la notte scorsa, tra domenica e lunedì, mezz’ora prima della mezzanotte, in via delle Industrie a Ponzano Veneto, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Rogo nell'azienda di prodotti chimici

Numerosi i pompieri arrivati da Treviso, Montebelluna e con l’apporto dei volontari di Asolo con 3 autopompe, 3 autobotti il carro aria e 18 operatori, coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che aveva coinvolto l'intera struttura. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento dei due capannoni limitrofi divisi solo dai muri di contenimento. L’incendio nella notte è stato spento e sono ora in corso le operazioni di bonifica e il controllo delle strutture edilizie condivise con le altre aziende. Il personale dell’Arpav intervenuti sul posto hanno eseguito dei monitoraggi ambientali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

La nube tossica

In seguito all'incendio si è creata una nube tossica, a segnalarlo è stato il sindaco Antonello Baseggio questa mattina, 17 aprile, con un post sulla pagina Facebook del Comune di Ponzano rassicurando anche i cittadini che questa si sarebbe dispersa grazie al meteo: «Si avvisa la popolazione che l'incendio in zona industriale, di questa notte, è stato spento alle prime ore del mattino dai vigili del fuoco accorsi in massa. Arpav ha provveduto a rilievi in tutto il territorio comunale e nel comune di Villorba. Il meteo favorevole ha disperso la nuvola tossica che si era formata durante la combustione. Se necessario seguiranno aggiornamenti».