â€‹Roulotte a fuoco nel campo nomadi: salvati dal cagnolino

di Gabriele Zanchin

RIESE -. A dare l'allarme e salvare l'accampamento e la decina di persone che ci abitano è stata lei, Topolina, unabastardina di 3 anni. È l'eroina di questa triste vicenda accaduta poco dopo mezzanotte nel campo in cui abitano alcune famiglie di ex giostrai, tra via Aurelia e via Casoni a Valla di Riese. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco ed una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Castelfranco.La roulotte è andata completamente distrutta mentre un'altra, dove dormivano anche due bambini di 8 e 10 anni con la mamma, è stata danneggiata dal calore sprigionato dal rogo furibondo. Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco la causa dell'incendio sarebbe da ricondurre a un corto circuito. Ma le indagini sono tuttora in corso. I