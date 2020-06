Va a fuoco il camper parcheggiato in giardino: fiamme in casa, proprietario intossicato

SANTA LUCIA DI PIAVE . Un violento incendio è divampato ieri, martedì 2 giugno, intorno all'ora di pranzo, in un'abitazione di via Vanizza, nella frazione di Sarano. Il camper parcheggiato nel cortile di una villetta ha preso fuoco e le fiamme hanno raggiunto anche l'abitazione del proprietario B.R. 55 anni, che è stato portato in ospedale per sospetta intossicazione da monossido. Nessun ferito ma ingenti i danni.

Il rogo secondo quanto ricostruito sarebbe stato innescato a causa di un corto circuito. L'incendio è scoppiato verso mezzogiorno e trenta quando una densa nube di fumo nero ha iniziato ad alzarsi e trafiggere il cielo azzurro del giorno della festa della Repubblica.

PIOGGIA DI SEGNALAZIONI

Il fumo era visibile a chilometri di distanza sia da Conegliano che da Susegana. Tante sono state infatti le segnalazioni che si sono susseguite da più parti. La scintilla è verosimilmente partita dalla batteria dell'autocaravan che era in carica, mentre i proprietari erano seduti a tavola per il pranzo. In poco tempo le fiamme hanno divorato il veicolo e raggiunto pure l'abitazione, propagandosi alla legnaia e a una tettoia sotto la quale erano parcheggiati un'auto e un trattore. Il calore del fuoco ha sciolto le lamiere di copertura che hanno danneggiato l'auto. Le fiamme hanno intaccato anche il tetto, facendo crollare una parte di tegole. Sul posto sono giunti quattro mezzi dei vigili del fuoco, due da Conegliano e due da Treviso, tra cui l'autogru. La casa si trova in una zona residenziale, tra via Asiago e via Vanizza. Anche molti vicini di casa si sono riversati in strada temendo il peggio anche per le loro abitazioni. Fortunatamente il rogo è stato circoscritto grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recate anche una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti del caso, inoltre due della polizia locale che hanno tenuto a bada i numerosi curiosi che si sono fermati lungo la strada principale. Intorno alle 13.30 le fiamme sono state domate, ma il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito. Hanno infatti dovuto mettere innanzitutto in sicurezza il tetto e verificare l'agibilità della casa.

LE INDAGINI

Hanno pure cercato di capire cosa ha scatenato l'incendio che, date le circostanze, è sembrato subito accidentale. Nel frattempo era giunta sul posto anche un'ambulanza che ha poi trasportato il proprietario all'ospedale di Conegliano per gli accertamenti sanitari. L'uomo infatti ha inalato del fumo e si è reso necessario eseguire i controlli sanitari del caso. Ingenti i danni riportati con il camper andato distrutto, il tetto da sistemare e l'auto da ripulire. L'odore acre di fuliggine si è diffuso nell'aria a causa anche della raffiche di vento che hanno interessato la zona ed è rimasto percepibile fino a sera anche a centinaia di metri di distanza.

