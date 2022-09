RONCADE - Sabato pomeriggio, una giornata ideale per bruciare qualche rifiuto accumulato nelle ultime settimane. Deve aver pensato così l'anziano che, invece, è rimasto ustionato ed è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale del Ca' Foncello.



L'INCIDENTE

Tutto ha inizio ieri, 3 settembre, poco dopo pranzo. Il 64enne residente a Musestre di Roncade, in via Tiepolo, si porta nel giardino esterno di casa e, proprio sotto a una tettoia, accumula i rifiuti che ha intenzione di bruciare per evitare di dover ricorrere allo smaltimento. C'è un po' di tutto. Nascosto tra cassette di legno, pezzi di travi, carta e cartone, c'è anche una bomboletta spray che molto probabilmente l'uomo non aveva visto. Fatto sta che il 64enne dà fuoco alle immondizie e non si discosta nemmeno. Il calore aumenta in fretta e, a un certo punto, la bomboletta spray scoppia colpendolo in più parti del corpo, compresa la mano. Il fuoco, intanto, si estende e arriva ad aggredire anche la struttura, una specie di capanno per gli attrezzi che rimane pesantemente danneggiato.



I SOCCORSI

Immediatamente vengono allertati i soccorsi e, sul posto, si portano i carabinieri della locale stazione oltre ai volontari della Croce Verde di Roncade. I paramedici, verificate le condizioni per nulla gravi del 64enne lo trasportano in ospedale perchè venga medicato. I medici del Ca' Foncello, presolo in carico, gli curano le bruciature che si rivelano essere superficiali e lo rinviano a casa. Ha riportato, in sostanza, delle leggere ustioni in più parti del corpo. Ma è stato avvantaggiato dal fatto che non aveva lembi di pelle scoperta. Leggera l'ustione anche alla mano.

I carabinieri hanno verificato la situazione e sentito l'uomo per capire se avesse usato anche dell'accelerante per accendere il fuoco. I danni sono relativi alla tettoia distrutta.