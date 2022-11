Brusco risveglio, divampa l'incendio nel porticato fra due villette Video

BREDA DI PIAVE - Incendio tra due villette a Breda di Piave: le sette persone in casa sono riuscite a mettersi in salvo. Mentre il porticato e un garage al confine tra le due case è andato a fuoco. Il rogo è divampato stamattina, 20 novembre, poco prima delle 7 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella frazione di Saletto, dove i residenti sono stati svegliati da alcuni scoppi. La colonna di fumo nero era ben visibile, anche da lontano, tanto che sono state numerose le chiamate al 115. Sul posto si sono precipitate cinque squadre dei vigili del fuoco. Il loro intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che intaccassero le abitazioni.

Le villette non sembrano aver subìto danni, salvo le mura annerite a ridosso del garage. Dai primi accertamenti, l’incendio sarebbe di natura accidentale. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, su cui verranno fatti ulteriori sopralluoghi. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del Suem 118, ma gli inquilini non hanno avuto bisogno di cure mediche. “La cosa più importante è che non ci siano stati feriti – afferma sollevato il sindaco Cristiano Mosole, giunto in via Cavalieri di Vittorio Veneto per sincerarsi della situazione -. I danni alle cose si sistemano”.