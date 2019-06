Pauroso incendio in zona industriale: distrutto capannone della "Eco profili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO Pauroso incendio ieri a tarda sera a, zona di via Eraclea nei pressi di Veneto Gomme: distrutto un capannone della "Eco profili tecnologia innovazione Srl". Sul posto si sono immediatamente recati sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Treviso con quattro squadre.Allertato anche il sindaco Alberto Cappelletto, che si è messo subito in contatto con le persone intervenute sul posto per cercare di capire cosa sia successo. A chiamare i soccorsi sono stati, invece, alcuni residenti dell'area dopo essersi accorti che un denso fumo nero si stava sprigionando dalla struttura, adibita a magazzino per materiale edile andato completamente in fiamme insieme a dell'isolante.