Incendio in un'azienda agricola di Morgano, rotoballe a fuoco. L'appello del sindaco: «Chiudete le finestre»

MORGANO (TREVISO) - Incendio in un fienile, a fuoco delle rotoballe di un'azienda agricola in zona Campagna a Morgano. Alta colonna di fumo e, a causa del materiale che ha preso fuoco, le fiamme si sono diffuse velocemente ricoprendo un'area piuttosto vasta. Fortunatamente non ci sono persone o animali coinvolti e non ci sono né feriti né intossicati. Intervenuta l'Arpav per verificare le condizioni dell'aria, l'appello del sindaco agli abitanti: «Chiudete le finestre»

La situazione

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la situazione è ora sotto controllo. In zona Campagna anche il sindaco di Morgano Daniele Rostirolla che con una nota sulla propria pagina Facebook ha comunicato la situazione ai cittadini: «L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco, si è recata sul luogo ed ha appreso dal capo squadra dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto che la situazione è sotto controllo e non sussistono pericoli ulteriori - si legge nel post - Dal punto di vista ambientale il sindaco ha contattato Arpav per attivare eventualmente il monitoraggio della qualità dell’aria, ma da una prima indagine sembra che non sussistano pericoli particolari di inquinamento. In ogni caso stiamo seguendo passo passo le operazioni e consigliamo per sicurezza e per ogni evenienza, a tutti gli abitanti della zona, di chiudere le finestre e non sostare in spazi aperti in prossimità della zona limitrofa all’incendio, fino a comunicazione di cessata emergenza».