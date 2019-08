Due auto a fuoco nella notte nel parcheggio dell'hotel: indagini sulle cause

TREVISO - Paura a ​San Biagio di Callalta nella notte. In via Primo Maggio questa notte alle 3 è scoppiato un furioso incendio che ha distrutto 2 auto nel parcheggio dell'hotel Olmi .



Subito allertati, i pompieri sono intervenuti immediatamente da Treviso con due mezzi. Sul posto anche i carabinieri per le indagini sulle cause del rogo.

