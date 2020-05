Auto in fiamme a Piave di Soligo, paura in centro Foto

Incendio

Pieve di Soligo:

auto apaura ieri sera verso le 22, in centro città, nel parcheggio dellaPiazza Caduti nei Lager, dove un'auto ha preso fuoco verso le 22. Una Citroen C4 Picasso nera si è improvvisamente incendiata, preoccupando i passanti e le persone presenti nei locali che si affacciano sulla piazza.L'allarme è scattato subito e sono arrivate due autopompe dei vigili del fuoco di Conegliano che hanno spento l'incendio, anche ricorrendo all'aiuto di un idrante collocato in via degli Alpini. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri che hanno "contenuto" l'incendio spostando un'altra automobile che era parcheggiata a fianco della Citroen.I pompieri, dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incendio ed effettuato i rilievi per scoprire cosa possa aver scatenato l'incendio: si pensa probabilmente a un, per ora si esclude il. In piazza sono arrivati anche il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, e l'assessore all'ambiente Giuseppe Negri per verificare quanto accaduto.