Una Mercedes e una Audi a fuoco nella notte a Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Poco prima delle 2, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Azalee a Mogliano Veneto per l’incendio di due autovetture: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento il rogo di una Mercedes e un Audi parcheggiate a qualche metro una dall’altra, andate completamente distrutte dal rogo. Annerita la facciata della vicina abitazione.

Sul posto successivamente anche il carro ambientale dei vigili del fuoco per la bonifica della zona. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.