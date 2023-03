Auto a metano in fiamme in Strada Ovest a Treviso, a bordo una mamma con due bimbi e un gatto

TREVISO - Auto in fiamme in viale della Repubblica, traffico in tilt: salvi per miracolo due bambini con la mamma e il gatto. A fuoco una Citroen alimentata a metano nel parcheggio vicino alla pizzeria da Pino in Strada Ovest. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 di oggi, 24 marzo, per ragioni al momento ancora in fase di accertamento probabilmente derivate da un guasto di natura elettromeccanica. L'auto è andata completamente distrutta, inghiottita dalle fiamme. Grazie alla protezza di riflessi della donna, non ci sono stati feriti ma notevoli sono i disagi per la viabilità. Lunghissime le code su tutta la Strada Ovest e il traffico è stato anche deviato in vie parallele.

Salvati due bambini con la mamma e il gatto dall'auto in fiamme

La donna era alla guida dell’auto quando ha notato che qualcosa non andava, si è subito fermata, portando fuori dall’auto i due bambini e il gatto mentre l’auto prendeva fuoco. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Treviso con il personale di prima partenza e un’autobotte, hanno spento l’incendio dell’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e la viabilità è stata ripristinata.