Auto elettrica prende fuoco nell'officina della concessionaria: distrutta

CONEGLIANO - Prende fuoco una vettura elettrica, e proprio mentre era nell'officina di una concessionaria. Poco prima delle 8.00 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giuseppe a Conegliano per l’incendio di un’auto elettrica divampato all’interno dell’officina di una concessionaria: nessuna persona è rimasta ferita. Dell'auto dopo il rogo è rimasto ben poco.

APPROFONDIMENTI CONCORDIA SAGITTARIA Auto in fiamme nel parcheggio, il rogo danneggia due vetture vicine PADOVA Paura nella notte: la Reanult parcheggiata si surriscalda e poi... ANGUILLARA VENETA Si ribalta con la Panda, prende una centralina dell'Enel, black... PAURA IN AUTOSTRADA Subaru ha un guasto e prende fuoco in A28: automobilista fugge in... PAURA A PADOVA Incidente stradale all'Armistizio poi l'auto prende fuoco GALLIERA VENETA Auto si schianta contro un cancello e prende fuoco: ferito il... UDINE Utilitaria prende fuoco, in fiamme il campo vicino: chiusa la...

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento con un’autopompa e un’autobotte, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento di tutta la struttura. L’auto una volta spenta è stata trainata fuori e portata con un carroattrezzi in un’aera di ricovero all’aperto. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.