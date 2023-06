Auto in fiamme in A27 nello svincolo per Conegliano: conducente miracolato

CONEGLIANO (TREVISO) - Auto in fiamme in A27. L'incendio oggi, 3 giugno, intorno alle 18 nello svincolo per Conegliano. Dall'auto usciva del fumo e si è fermata dando il tempo al conducente di uscire e mettersi in salvo. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che arrivati sul posto con due mezzi hanno spento con la schiume l'auto avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervneuto anche il personale ausiliario di autostrade e la polstrada per i rilievi del caso. Le fiamme sono state spente dopo circa un'ora e mezza.