Un incendio è divampato alle 14.35 in un appartamento di una palazzina di via Zenson di Piave a Treviso. Le fiamme hanno avvolto in poco tempo i locali al primo piano della stabile di cinque piani e il fimo ha invaso la tromba delle scale. Immediato l'ìntervento dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo le persone coinvolte: tre inquilini sono stati trasportati al pronto soccorso per l'intossicazione dovuto al fumo. L'area è stata bonificata e messa in sicurezza.