TREVISO Le fiamme partite accidentalmente, il fumo che invade l’appartamento rendendo l’aria irrespirabile, il fuoco, i mobili danneggiati, un principio di intossicazione, la paura di aver perso tutto, i tre bambini spaventati a morte. Ma soprattutto l’amara certezza: in quell’appartamento, a breve, non si potrà più tornare. E quando la disperazione sembra aver colmato tutto, il raggio di sole: la generosità di una coppia di anziani vicini che apre la propria casa e mette a disposizione l’intero primo piano per accogliere quella famiglia di origini marocchine, mamma, papà e tre figli di 4, 9 e 11 anni, rimasta con poco o nulla in mano. Un’ospitalità gratuita e per tutto il tempo che serve. Un gesto di grande generosità, amplificato ancora di più dall’angoscia disseminata a piene mani da questa epidemia che costringe tutti a vivere rintanati, ma senza mettere del tutto la sordina ai sentimenti.



I FATTI

L’incendio in questione è stata una delle notizie della scorsa settimana. Mercoledì, incrocio tra viale Nino Bixio e Via Zenson di Piave, a due passi dalle Mura e dallo stadio Tenni. Dalla finestra di un appartamento al primo piano della palazzina al civico 47 esce del fumo nero. All’interno è scoppiato un piccolo incendio che, molto rapidamente, riempie di fumo tutti i locali e le parti comuni dell’immobile. A dare l’allarme è il consigliere comunale Maurizio Franco, che abita nelle vicinanze, e con lui c’è il collega Giancarlo Da Tos. Arrivano tre squadre di vigili del fuoco, l’ambulanza del Suem e una pattuglia della polizia locale. In quattro vengono portati al pronto soccorso per accertamenti: sono stati troppo a contatto con quella nuvola nera. Fortunatamente non ci sono conseguenze gravi. Tranne una: l’appartamento è inagibile e una famiglia di 5 persone rischia di finire in mezzo a una strada. Sono persone note nel quartiere, perfettamente integrate. Il padre lavora, la mamma bada ai figli che vanno a scuola. Tentare di aiutare viene quasi spontaneo. Molto attiva è l’insegnante di uno dei ragazzi, una maestra delle Gabelli, che coinvolge Luisa Mattana, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Serena, e i servizi sociali del Comune. Intanto, tra i vicini, corre il passaparola per trovare una soluzione. La famiglia trova ospitalità temporanea per passare la notte. Ma non può bastare. I servizi sociali cercano un appartamento per l’emergenza abitativa, ma non ce ne sono di pronti nell’immediato.



LA SOLUZIONE

Quando il problema sembra diventato irrisolvibile entrano in scena i coniugi Enzo e Laura Basso, di Fiera. Poco lontano. Vengono a conoscenza della situazione e contattano il Comune: «Se volete, noi possiamo ospitare tutta la famiglia - dicono - abbiamo il piano terra della nostra casa completamente arredato, ma adesso non ci abita nessuno. Lo possiamo mettere a disposizione gratuitamente e per tutto il tempo che serve». A Ca’ Sugana non ci pensano su due volte: rapido sopralluogo, e offerta accettata. Adesso, da venerdì, le due famiglie convivono. «Fino a cinque anni fa il piano terra ospitava un nostro parente, purtroppo deceduto. Lo offriamo volentieri a questa famiglia fino a quando non troverà una sistemazione». Il sindaco Mario Conte rimane colpito da tanta generosità e ieri mattina è andato a ringraziare personalmente Enzo e Laura: «Non hanno chiesto niente, ma si sono offerti di aiutare spontaneamente - sottolinea - stanno ospitando gratuitamente questa famiglia che aveva bisogno di aiuto. Sono lavoratori, persone per bene ora in difficoltà. Cercheremo di aiutare tutti, per quanto possibile. Ci sarà un incontro col padrone di casa per vedere come rimettere in sesto l’appartamento danneggiato. Attualmente non è vivibile, bisognerà farci dei lavori. Si metteranno d’accordo. Intanto hanno un posto dove stare in tranquillità. Tutto grazie alle grande generosità di due trevigiani: una storia che mi piace evidenziare in tempi come questi». © RIPRODUZIONE RISERVATA