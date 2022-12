Incendio nella notte a Castello di Godego. A fuoco il portico di un'abitazione in via Grande

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Pauroso incendio nella notte tra la vigilia e Natale a Castello di Godego. Intorno alle 3 del mattino l'allarme. L'incendio ha intaccato una porzione di portico di un'abitazione in via Grande. Fortunatamente i residenti si sono immediatamente resi conto delle fiamme e hanno lanciato l'allarme evitando così che questo potesse divampare e intaccare anche la stessa casa. Non ci sono stati feriti e con il pronto intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto la situazione è rientrata.