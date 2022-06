Stalla in fiamme: sfiorata una strage di bovini. Arre, a fuoco 15 rotoballe di fieno

ASOLO - Stalla in fiamme: strage di bovini sfiorata. Un grosso incendio è divampato oggi pomeriggio, 30 giugno, in un allevamento di via Carreggiate ad Asolo. Ad andare a fuoco numerose rotoballe di paglia accatastate. La chiamata ai vigili del fuoco è partita poco dopo le 14 e subito si sono precipitate sul posto diverse squadre. Dalle prime informazioni pare che gli animali siano stati tratti in salvo e siano tutto sommato in buone condizioni, fatta eccezione per qualche ustione.

Paura ad Arre

La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Cristo ad Arre per l’incendio di 15 rotoballe che si trovavano ancora nel campo agricolo. I pompieri arrivati da Piove di Sacco e Padova con un’autopompa, un’autobotte, un modulo incendio boschivo e 7 operatori, hanno circoscritto le fiamme evitando l’estensione ai vicini campi coltivati. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:00 circa.

+++ Notizia in aggiornamento +++