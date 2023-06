Ponzano Veneto. Inaugurata la rotatoria "Al Baston": il primo giro con paracadutisti e bersaglieri

PONZANO VENETO (TREVISO) - Inaugurata questa mattina, 30 giugno, la rotatoria nella località Al Baston a Ponzano Veneto, all’intersezione tra la S.P. 102 “Postumia Romana”, le strade comunali Via Del Bellato e via Volpago Nord. Si tratta di un’opera dal costo complessivo finale di 1.220.000 euro, finanziati per 562.000 euro dal Comune di Ponzano, 500.000 euro dalla Provincia di Treviso, 80.000 euro dal Consorzio di Bonifica Piave e 78.000 euro dall’Alto Trevigiano Servizi Spa. La ditta appaltatrice dei lavori è la Martini Costruzioni Generali Srl di Castagnole di Paese.

Hanno partecipato all'evento Martina Bertelle, vicepresidente della Provincia di Treviso, Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, Dimitri Coin, deputato della Repubblica, Rosanna Conte, europarlamentare, Claudio Sartor, consigliere provinciale delegato alla viabilità e Michele Favaro, vicesindaco di Ponzano. Insieme a loro, è intervenuto anche il presidente del Comitato Zona Nord, Christian Zanatta, che ha ringraziato le Istituzioni per l'opera realizzata al fine di mettere in sicurezza la viabilità su un incrocio particolarmente critico. Presenti anche la squadra di ingegneri e tecnici della Provincia di Treviso e del Comune di Ponzano Veneto, rappresentanti della ditta Martini Costruzioni, cittadine, cittadini, numerosi rappresentanti delle Associazioni del territorio, Paracadutisti e Bersaglieri, che hanno fatto un giro simbolico della rotatoria di buon auspici. A precedere il momento del taglio del nastro, la benedizione dei parroci don Alberto Piasentin e don Filippo Basso, delle Parrocchie di Ponzano e Merlengo.