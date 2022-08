In scooter senza assicurazione nè patente contro l’auto guidata da un ubriaco: sequestrati entrambi i mezzi

VILLORBA - Nel tardo pomeriggio di sabato 27 agosto la Polizia locale "Postumia Romana" è intervenuta a Villorba per un incidente stradale accaduto poco prima tra uno scooter ed un’automobile lungo Via Trieste, all'altezza dell’incrocio con Via Torricelli.

A seguito del sinistro, viste le ferite riportate nell’impatto, il ventenne che si trovava alla guida dello scooter è stato ricoverato in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Complicata, però, la sua posizione dato che gli agenti hanno scoperto che stava guidando privo sia di patente che di assicurazione.

Il conducente dell'auto è invece risultato positivo all’alcol test ed essendo quindi alla guida in stato di ebbrezza gli è stata immediatamente ritirata la patente. Infine, entrambi i mezzi (i cui conducenti sono di nazionalità italiana e risiedono nella Marca) sono stati sottoposti a fermo amministrativo.