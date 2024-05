Chiuse 458 imprese in tre mesi, meno negozi ma crescono i servizi. La fotografia del trevigiano con Confcommercio

TREVISO - Imprese, 458 in meno nei primi tre mesi dell'anno del trevigiano. A rilevarlo è il report del 2024 curato dall'osservatorio congiunturale della Confcommercio provinciale presentato oggi, 30 maggio.

I dati: male le imprese, bene i servizi

I primi tre mesi dell'anno hanno registrato una perdita di 458 imprese, di cui 225 nel commercio e 78 del turismo, mentre nei servizi si osserva un saldo positivo di 165 unità. Sebbene sia stato registrato un lieve peggioramento nei ricavi nel mese di marzo 2024, le aziende intervistate prevedono un miglioramento nel prossimo trimestre, pur attendendo una lieve flessione del quadro occupazionale. In relazione al comparto turistico, durante l'anno le aspettative sono per un aumento sia della clientela italiana (20,7%) che della straniera (27,9%).

Il turismo

Il 22,5% delle imprese ritiene che i turisti spenderanno più che in passato, in particolare in pubblici esercizi e in alberghi. Per la presidente dell'Unione provinciale Confcommercio, Dania Sartorato, «dobbiamo prendere atto non di una semplice crisi, ma di una metamorfosi del commercio.

Il terziario sta cambiando pelle, là dove chiude una vetrina, probabilmente - conclude - apre un ambulatorio medico privato o un servizio di consulenza bollette».