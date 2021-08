PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - La malattia non le ha dato scampo. Dolore a Pieve di Soligo per la prematura scomparsa di Monia Pederiva, 46 anni. La giovane donna era conosciuta e stimata da tutta la comunità per la sua solare personalità, il suo animo buono e generoso. Nel 2019, con grande entusiasmo, aveva aperto la sua attività in centro a Pieve, Dama Abbigliamento, nella centralissima Via Vittorio Emanuele II, chiusa lo scorso luglio proprio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati