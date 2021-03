«Noi imprenditori beffati dallo Stato: chiusi 7 mesi e risarciti con 2.250 euro»

Caro Stato,

tu ci hai chiesto un sacrificio e noi lo abbiamo fatto prontamente. Oltre che imprenditori onesti, siamo persone responsabili: la salute prima di tutto. Quando ci hai detto di chiudere la nostra palestra Atletic, abbiamo tenuto chiuso senza battere ciglio: dal 9 marzo al 18 maggio e dal 26 ottobre a tutt'oggi. Questo significa che, in 13 mesi di pandemia, non abbiamo percepito reddito per 7.

Quando ci hai detto che potevamo riaprire, abbiamo scrupolosamente attuato le linee-guida che ci hai prescritto. La scorsa primavera abbiamo perfino allungato la chiusura di una settimana, per essere certi di garantire la massima sicurezza ai nostri clienti: sanificazione, dispositivi, distanze.

Nel frattempo abbiamo ottenuto da te indennizzi pari al 10% delle nostre perdite, praticamente briciole.

Per mesi abbiamo aspettato il decreto Ristori, assistendo a continui annunci, estenuanti rinvii, il cambio di Governo, nuovi annunci, ripetuti rinvii. Non ti diciamo l'angoscia. Sai, la nostra famiglia vive di questa azienda: siamo moglie, marito e due figli piccoli.

Per giorni ci hai illusi, attraverso le notizie diffuse dagli organi di informazione e le dichiarazioni pronunciate dai partiti di maggioranza, sul fatto che l'indennizzo sarebbe stato fra il 15% e il 30% delle perdite patite nell'anno. Finalmente il decreto Sostegno è stato varato. «Indennizzi fino al 60% per le imprese fino a 100.000 euro di fatturato», dici tu. Bene, diciamo noi. Il nostro calo nel 2020, rispetto al 2019, è stato di 45.000 euro. Tutto documentabile e documentato, caro Stato, perché sai, noi siamo imprenditori che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, visto che vent'anni fa abbiamo deciso di costituire una società e di non mascherarci dietro un'associazione.

Ma poi purtroppo abbiamo scoperto com'è che tu calcoli quel 60% e cioè sulla media mensile delle perdite. Quindi, nel nostro caso, 45.000:12= 3.750, il cui 60% significa 2.250 euro. Questo vuol dire che verremo sostenuti per il 5% del nostro sacrificio, meno di un collaboratore sportivo che non versa contributi Inps e Inail di alcun tipo...

Inutile dirti che siamo molto delusi e arrabbiati. Noi siamo stati leali con te. Ma tu, caro Stato, ti stai mostrando molto sleale con noi.

*titolari Atletic snc, Colfosco di Susegana (Tv)

Ps: ormai siamo a marzo del 2021, quando penserai agli indennizzi per questi altri tre mesi?