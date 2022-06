TREVISO - Il mondo del commercio trevigiano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Alberto Ingargiola, titolare del negozio Coffee and Cigarettes di via Terraglio. Il 58enne è stato trovato senza vita in casa dalla moglie che ha subito lanciato l'allarme ma, all'arrivo dei sanitari, per l'uomo non c'era nulla da fare. Nell'abitazione del commerciante è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Le indagini sulle cause del decesso sono tuttora in corso da parte dell'autorità giudiziaria. Con ogni probabilità il nulla osta per la sepoltura verrà rilasciato domani, 27 giugno, poi verrà fissato l'ultimo saluto.

IL RICORDO

Alberto Ingargiola era un volto molto noto in città. Era attivo e apprezzato soprattutto per la sua grande disponibilità e per il suo spirito imprenditoriale, che lo avevo portato a creare diverse attività di successo, specie nel mondo della ristorazione. Dopo il diploma al liceo scientifico, aveva iniziato a lavorare come tecnico informatico alla Eurosystem di Lancenigo e come network manager presso Lotto Sport. Ma il suo desiderio di creare qualcosa di proprio lo aveva portato a intraprendere la libera professione, aprendo una serie di attività imprenditoriali, tra cui una lavanderia a gettoni a Santa Maria Rovere, il bar tabacchi Coffe & Cigarettes lungo il Terraglio e, lo scorso 8 maggio, aveva inaugurato un nuovo locale, il pub e bar L'Incontro in via Roma a Roncade.

Grande appassionato di moto, amava fare lunghi viaggi in sella alla sua fida Bmw con gli amici in giro per l'Europa, tra Ungheria, Germania, Spagna e anche in Marocco. Sposato con due figli di 18 e 24 anni, lascia un vuoto incolmabile, nella famiglia, negli amici di lunga data e nei dipendenti dei suoi locali.