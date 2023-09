Morto Giorgio Cecchetto, imprenditore e patron dell'omonima azienda vitivinicola di Vazzola. Luca Zaia: «Un signore del vino, un illuminato»

VAZZOLA (TREVISO) - Mondo dell'imprenditoria vitivinicola e della Marca in lutto. E' morto nella morte tra domenica e lunedì, 10 e 11 settembre, a 61 anni, Giorgio Cecchetto, fondatore dell'omonima azienda agricola con sede a Vazzola e uno dei punti di riferimento per il settore del vino della Provincia di Treviso. Collaborava instancabilmente con l'Aipd Marca Trevigiana, associazione che sostiene le famiglie con persone con la Sindrome di Down. Era malato da tempo. Lascia la moglie Cristina e i figli Sara, Marco ed Alberto.

Alla notizia, immediato il cordoglio del governatore del Veneto Luca Zaia: «Se ne va un pezzo di viticoltura ed enologia trevigiana e veneta. Un signore del vino, una persona per bene, attento alle dinamiche territoriali e rivolto con grande umanità e civiltà al mondo del sociale. Storica, in questo senso, la sua collaborazione con l’Aipd Marca Trevigiana, associazione che sostiene decine di famiglie di persone con la sindrome di Down. Alla moglie Cristina, ai figli e a tutti quelli che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più profondo cordoglio». Il ricordo va anche all'appuntamento irrinunciabile per le decine di persone seguite dall'Aipd che a settembre si trovavano a vendemmiare proprio nell'azienda agricola Cecchetto e che, grazie a questo loro lavoro, hanno preso parte anche al Vinitaly. «I ragazzi dell’Aipd che hanno vendemmiato da Cecchetto – ricorda Zaia – sono arrivati a esporre e vendere con successo il loro vino al Vinitaly, il che testimonia con chiarezza quanto Giorgio fosse ben più di un illuminato imprenditore vitivinicolo. Di Cecchetto ricordo lo stile, l’intelligenza e la visione ampia e moderna di un settore non poco complicato.

Giorgio ci mancherà tanto, nella certezza però che i suoi insegnamenti e il suo esempio non andranno dispersi».