Si è spento Giancarlo Martini: fine inventore e imprenditore, ideò 50 brevetti

TREVISO - Lutto nel mondo imprenditoriale trevigiano. Nelle scorse ore è venuto a mancare, a 92 anni, l'imprenditore e inventore Giancarlo Martini. Originario di Rovigo e ultimo di dodici fratelli, Martini nel Dopoguerra fondò con il fratello Domenico la “Turbosol” in zona Fonderia a Treviso. L’azienda, oggi con stabilimento a Pero di Breda di Piave, dopo oltre 65 anni di attività continua ad essere un riferimento nelle macchine per il pompaggio di malte e conglomerati cementizi e calcestruzzi per il settore delle costruzioni civili, industriali e infrastrutturali.

APPROFONDIMENTI ABANO Morto in casa l'imprenditore Voltan: fondò l'azienda... VICENZA Covid, addio a Nicola Amenduni, patron delle Acciaierie Valbruna,... LUTTO IMPROVVISO Morto l'imprenditore Renzo Zanusso: stroncato dal Covid, non si...

Fine inventore, nel corso degli anni Martini ha depositato oltre 50 brevetti per poi aprire anche una seconda azienda, la “Spil Impianti” che si occupa di realizzare impianti per la produzione di travi, travetti e pannelli per solai automatizzati. Persona poliedrica, appassionata del proprio lavoro, intraprendente, era molto legato alla moglie Liviana, per anni docente di materie letterarie nelle scuole superiori trevigiane. Giancarlo Martini era poi conosciuto per le molte passioni: dalla musica alla montagna fino al ciclismo. In passato aveva fatto parte della famosa “Goliardia Padovana” con il suo “Barone Ernesto”, bici eclettica e spiritosa realizzata con le sue mani. Martini lascia i figli Sonia e Nicola. Il funerale si terrà domani, sabato 19 febbraio, nella chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera alle ore 11.