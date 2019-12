Imoco volley è campione del mondo. Le pantere di Santarelli hanno superato nella finalissima di Shaoxing (Cina) l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21). Un match quasi perfetto per le gialloblù, con un unico passaggio a vuoto che è costato il set iniziale. Una vittoria strepitosa per una L'. Le pantere di Santarelli hanno superato nella finalissima di Shaoxing (Cina) l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21). Un match quasi perfetto per le gialloblù, con un unico passaggio a vuoto che è costato il set iniziale. Una vittoria strepitosa per una squadra debuttante nella manifestazione , che ha avuto il tifo contro in tutte le cinque partite del mondiale, che ha saputo affrontare anche situazioni complicate, come il 5. set, già nella storia del volley moderno, con cui ha ribaltato un ko sicuro contro le turche del Vakifbank in semifinale.

FOTO della schiacciatrice che ha trascinato la squadra ai mondiali - Ancora stratosferica la prova di Paola Egonu , per lei 34 punti (ledella schiacciatrice che ha trascinato la squadra ai mondiali - GUARDA ). Incontenibile la gioia delle pantere a fine match, in una stagione che vede Conegliano già con due trofei in bacheca: il titolo mondiale e la supercoppa italiana.



Le italiane avevano conquistato il posto nella finale della rassegna battendo il VakifBank Istanbul, detentore del titolo, dopo aver recuperato da 10-14 nel tie-break e aver annullato in tutto 9 match point. Una successo firmato Paola Egonu, trascinatrice delle trevigiane e autrice di 38 punti.



