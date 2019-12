​Imoco volley, il ritorno a casa delle pantere campionesse del mondo

Agli arrivi una folla di amici, familiari e tifosi (Se non li avete visti davanti alla tv durante la finale guardate questo) per la squadra delle pantere gialloblu che hanno conquistano la medaglia d'oro grazie al successo in finale contro Eczacibasi Istanbul, restituendo il titolo iridato all'Italia dopo 27 anni. A consegnare un omaggio dell'aeroporto, un aereo in vetro, nelle mani della capitana dell'Imoco Volley Joanna Wołosz, l'Amministratore Delegato del Gruppo Save Monica Scarpa che si è complimentata con le atlete e tutto lo staff per l'importante traguardo sportivo. Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save e coneglianese doc ha voluto mandare il suo personale saluto a tutta la squadra: «Tantissimi complimenti per il risultato raggiunto e per aver portato Conegliano sulla vetta del mondo».