CONEGLIANO - Tanti auguri, Imoco Volley. Oggi, martedì 15 marzo 2022, la società gialloblu compie 10 anni. Anni pieni di trofei, record e soddisfazioni, a partire dalla stagione 2015/16, in cui arrivò il primo s cudetto. Da allora, la Prosecco D oc non si è più voltata indietro, riscrivendo la storia della pallavolo femminile. Quattro scudetti, altrettante Coppe Italia, 5 Supercoppe, una Champions League e un Mondiale per Club, ma il bello deve ancora venire. Ai trofei materiali, Conegliano ha pensato di aggiungere un record mondiale, vincendo 76 partite consecutive ed entrando di diritto nella storia dello sport. « Dieci anni di cavalcata meraviglios a - afferma il p residente Piero Garbellotto -. Che non sarebbero stati possibili senza le famiglie Maschio e Polo. Ricordo come fosse ieri l’inizio con Pietro (Maschio, co-p residente, ndr): c’era tanta ansia per la nuova avventura, ma allo stesso tempo un grande entusiasmo » . Primo anno c hiuso con la finale scudetto contro Novara . « Un traguardo impensabile che ci aiutò a dimostrare la bontà del progetto. Se nel 2012 contavamo 30 sponsor, nel secondo anno erano già 88. E’ stato un grande onore per noi l’ingresso del Consorzio Prosecco, così come quello della f amiglia Carraro » . Pazienza, investimenti mirati e scelte corrette: questo il mix che ha permesso all’Imoco di diventare una delle società più vincenti nella storia della pallavolo mondiale . «C’ è stato un grande impegno da parte di Maschio nella costruzione della squadra, con un budget aumentato con il passare degli anni, seguendo la crescita del movimento nazionale » prosegue Garbellotto. Tante le atlete passate per Conegliano, tutte fondamentali nel percorso della Prosecco D oc per arrivare ai vertici: « Ogni ragazza che ha indossato la nostra maglia ha svolto un ruolo determinante » , spiega Maschio. « Egonu è stata la ciliegina sulla torta di un grande gruppo, ma penso anche all’arrivo di Wolosz per Skorupa, di una top player come Hill, e la promozione a capo allenatore di Santarelli » .

SCOMMESSA VINTA

Santarelli che da quando è stato promosso a head coach non ha fatto altro che vincere: « Per noi non è stata una scommessa - afferma Garbellotto - quanto piuttosto una grande intuizione di Pietro, da me seguito a ruota » . A conferma della serietà del progetto Imoco, in crescita costante dal primo anno: « Sono stati 10 anni costellati di passi avanti, transitando per momenti difficili come la pandemia e ora la guerra - commenta Maschio - arrivando ai massimi livelli a cui uno sportivo può ambire, vincendo tutti i trofei. Se c’è una cosa di cui vado più fiero è la pazienza che abbiamo avuto nel raccogliere risultati. Nel primo triennio abbiamo imparato tanto, ci è servito molto per crescere, grazie alla fiducia e al sostegno da parte del nostro territorio » . E l’ambiente stimolante ha giocato la sua parte, vedere Moki De Gennaro, a Conegliano dal 2013: « Gran parte delle ragazze sono rimaste a Conegliano per più di una stagione, rivedendosi in ciò che abbiamo sempre chiesto: serietà e attenzione al progetto, tanto in ambito sportivo quanto in quello sociale » .

LE SODDISFAZIONI

Quali i ricordi più belli di questo decennio a tinte gialloblu? Entrambi non hanno dubbi: « Il primo s cudetto, trofeo che ha iscritto l’Imoco nella storia, oltre che grande liberazione per noi. Additate come belle ma poco concrete, vincere ci ha permesso di liberarci da un peso » , le parole del co - p residente. « Per come è arrivato, oltre che per l’importanza del trofeo stesso, il Mondiale per Club. La semifinale contro il Vakifbank penso sia una delle partite più belle nella storia della pallavolo » , racconta Garbellotto. Ma non sono state tutte rose e fiori, per vari motivi: « Ci sono stati anche alcuni momenti tristi all’interno di questi anni, penso alla morte di Paolone (Sartori, ndr), allo scoppio della pandemia » . Il desiderio comune è che questi 10 anni rappresentino sol o l’inizio di una storia tutta da scrivere, con tanti obiettivi ancora da raggiungere: « La speranza è continuare a migliorarci di anno in anno » , conclude Garbellotto. Gli fa eco Pietro Maschio: « L’obiettivo è re stare ai massimi livelli in Italia, Europa e nel mondo, nonostante le avversarie aumentino sia per quantità che per qualità di anno in anno » .

LA STORIA

Dieci anni di “matrimonio” con il territorio fatti di impegno, passione, agonismo, attenzione agli aspetti sociali. Dieci anni di Imoco Volley all’interno dei quali spiccano date che non possono essere dimenticate, perché coincidenti con momenti particolarmente significativi della storia del club. La prima data storica, insieme a quella del comunicato che annunciò la nascita (29 febbraio 2012) e la fondazione ufficiale con l’acquisizione dei diritti per l’A1 da Parma (15 marzo 2012) , è il 20 ottobre 2012. Quella sera, a Urbino, l’Imoco Volley Conegliano disputa la prima partita ufficiale: la divisa da gioco è composta da pantaloncini blu scuri e canotta bianca: spunterà anche il giallo, una costante delle maglie di questo decennio, in omaggio alla Città di Conegliano. L ’Imoco vince 3-1, con un partitone della centrale polacca Zuzanna Efimienko: la sua avventura a Conegliano dura pochissimo, a causa di un grave infortunio che a metà stagione ne comporta il taglio e la sostituzione con Jenny Barazza, la quale giganteggia nella prima f inale scudetto delle pantere, sconfitte in 4 gare da Piacenza, che però rischia grosso già in Gara1, domenica 5 maggio al Palaverde nell’inedito orario delle 15, riuscendo tuttavia a imporsi al tie-break .

L’ESORDIO IN EUROPA

A proposito di “ prime volte”, come dimenticare l’esordio in Champions League? La finale scudetto raggiunta al primo anno di A1 vale l’ammissione al massimo trofeo continentale. Il 23 ottobre 2013 al Palaverde sono 3.200 i testimoni dell’esordio in Europa del club , che per la serie corsi e ricorsi storici porta il nome di Prosecco Doc Imoco. Spettacolare la partita, un 3-2 a una corazzata come il Galatasaray. Pochi mesi dopo, nella fase a eliminazione diretta, ecco la quasi mitologica trasferta a Omsk, in Siberia, dove l’Omichka elimina le pantere al golden set. Era il 23 gennaio 2014, uno dei giorni più freddi dell’anno qui, figuriamoci lì. Dagli esordi al primo trofeo passano circa 4 anni: la gioia dei tifosi tocca l’apice alle 20.53 di lunedì 2 maggio 2016, quando Kelsey Robinson mette giù da posto 2 la parallela che significa il primo scudetto e trofeo dell’Imoco, in un Palaverde tutto esaurito con tifosi arrivati anche dall’Abruzzo.

SUL TETTO DEL MONDO