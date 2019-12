Imoco leggendaria: è finale mondiale per il volley veneto

di Luca Anzanello

SHAOXING (CINA) La notizia è che è tutto vero. A meno di 8 anni dalla sua fondazione, l'Imoco è in finale (contro l'Eczacibasi Istanbul che ha battuto Novara) al Campionato del mondo per club che sta regalando emozioni a go-go in Cina. Nella prima semifinale contro il Vakifbank bicampione uscente le pantere sembravano pronte a giocarsi il bronzo e invece sono riuscite ad annullare quattro match-ball consecutivi delle turche più altri cinque, conquistando la finale alla terza opportunità.