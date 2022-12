Imoco campione del mondo: battuta in finale la Vakifbank di Paola Egonu

L'Imoco di nuovo in vetta al mondo, per la seconda volta nella sua storia. Le Pantere di Conegliano hanno battuto 3 set a 1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21) le rivali turche del Vakifbank dell'ex Paola Egonu nella finalissima del Mondiale per Club disputata ad Antalya in Turchia oggi 18 dicembre 2022. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli hanno così riscattato la finale persa contro le turche al tie-break nella scorsa edizione del torneo.