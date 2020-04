Imoco sotto choc, morto Paolone il capo dei tifosi

CONEGLIANO - E' morto oggi a 57 anni a causa del Coronavirus, Paolo Sartori, per tutti Paolone, storico capo tifoso e responsabile della curva del Palaverde e delle trasferte dell'Imoco Conegliano. In lutto solo le Pantere ma anche le tifoserie degli altri club italiani ed europei che in tante occasioni hanno avuto modo di apprezzare la signorilità e il fair play di Paolo.



Paolo Sartori faceva l'autotrasportatore, lascia Antonella, tre figlie e i fratelli.

